Spectacle « bipolaire, be happy ! »
Vendredi 14 octobre, 18h30
Centre de la Tour de Gassies, Bruges

Inscription gratuite. Entrée libre.

Rendez-vous le 14 octobre 2022 au Pôle de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gassies pour un spectacle unique ! Centre de la Tour de Gassies Rue de la Tour de Gassies, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Entre « conférence-spectacle » et « confession-spectacle », le seul en scène de Thierry Rebollo nous entraîne dans son périple australien et dans la perte de contrôle qui a précédé son diagnostic de trouble bipolaire. Grâce à son sens de la scène et son humour généreux, Thierry partage avec les spectateurs son expérience afin de déstigmatiser ceux qui vivent avec des troubles psychiques. Après le succès de ses deux premières représentations en mai et juin 2022 il revient au Centre de la Tour de Gassies le vendredi 14 octobre prochain ! Inscriptions gratuites. Espace Communication de la Tour de Gassies.

