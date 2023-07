Exposition « 1940 – 1944 La propagande s’invite chez vous ! » Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Exposition « 1940 – 1944 La propagande s’invite chez vous ! » 16 et 17 septembre Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Entrée libre

Visite guidée de l’exposition temporaire.

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 6 place Victor Hugo 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et vous donne rendez-vous pour une dernière bataille, celle contre l’oubli. À travers diverses archives et objets d’époque, parfois légués par des personnes déportées et résistantes (armes, uniformes, photographies, etc.), le musée continue d’évoquer l’engagement, le courage et l’espoir des habitantes et habitants du Loir-et-Cher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00