Pech Merle: Rencontre avec deus auteurs Centre de la Préhistoire du Pech Merle Cabrerets, 16 juillet 2023, Cabrerets.

Cabrerets,Lot

Dimanche 16 juillet, entre 11h et 17h, venez rencontrer Pedro Lima journaliste scientifique , qui vient de signer un ouvrage « Le trésor des grottes ornées » Synops Éditions. Si vous voulez tout savoir sur les grottes ornées, c’est le livre qu’il vous faut !

Rencontrez également Joël Polomski, auteur de bande dessinée, pour la dédicace de ses 2 albums consacrés à Pech Merle.

Rendez-vous devant l’entrée de la grotte..

2023-07-16 11:00:00 fin : 2023-07-16 17:00:00. EUR.

Centre de la Préhistoire du Pech Merle

Cabrerets 46330 Lot Occitanie



On Sunday July 16, between 11 a.m. and 5 p.m., come and meet Pedro Lima, a scientific journalist who has just published a book entitled « Le trésor des grottes ornées » (The treasure of the painted caves), published by Synops Éditions. If you want to know everything there is to know about painted caves, this is the book for you!

You can also meet Joël Polomski, comic strip author, for the signing of his 2 albums dedicated to Pech Merle.

Meet in front of the cave entrance.

El domingo 16 de julio, entre las 11.00 y las 17.00 horas, venga a conocer a Pedro Lima, periodista científico que acaba de publicar un libro titulado « Le trésor des grottes ornées » (El tesoro de las grutas pintadas), editado por Synops Éditions. Si quiere saberlo todo sobre las cuevas pintadas, ¡este es su libro!

También podrá conocer al autor de cómics Joël Polomski, que firmará sus 2 álbumes sobre Pech Merle.

Nos reuniremos frente a la entrada de la cueva.

Am Sonntag, den 16. Juli, treffen Sie zwischen 11 und 17 Uhr Pedro Lima, Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches « Le trésor des grottes ornées » (Der Schatz der verzierten Höhlen), Synops Éditions. Wenn Sie alles über verzierte Höhlen wissen wollen, ist dies das richtige Buch für Sie!

Treffen Sie auch den Comic-Autor Joël Polomski, um seine beiden Alben über Pech Merle zu signieren.

Treffpunkt: vor dem Eingang der Höhle.

