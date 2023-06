Pech Merle: « L’art des objets de la fin du paléolithique en Suisse » Centre de la Préhistoire du Pech Merle Cabrerets, 23 juin 2023, Cabrerets.

Cabrerets,Lot

En Suisse, le Magdalénien et l’Azilien se situent durant le Tardiglaciaire. Des quelques cinquante gisements magdaléniens actuellement connus, seuls sept ont livré des objets d’art mobilier, pour l’art mobilier azilien un seul gisement. Les similitudes avec les objets d’art mobilier magdaléniens trouvés dans les Pyrénées françaises et le sud-ouest de la France sont importantes. En revanche, certaines caractéristiques sont pourtant typiques de l’art mobilier magdalénien suisse et de l’Allemagne du Sud comme l’utilisation du lignite pour la fabrication des objets d’art mobilier.

Par Ingmar Braun, préhistorien.

Ingmar M. Braun est originaire de la région de Bâle (Suisse). Il a fait des études en préhistoire et archéologie (branche principale) et géologie, géographie et ethnologie (branches secondaires) à l’université de Bâle. Titulaire d’un DEA (Diplôme d’études Approfondies) en préhistoire (2003) et d’un doctorat en préhistoire à l’université de Tübingen, (Allemagne-2020), il a travaillé dans divers musées archéologiques en Suisse et à l’étranger (collaboration à des expositions temporaires, gestion des collections). Il a été chargé de cours sur le Paléolithique et l’art paléolithique dans des universités différentes (Zurich, Berne, Neuchâtel en Suisse et à Halle/Saale en Allemagne).En partenariat avec le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac..

2023-06-23 à 20:30:00

Centre de la Préhistoire du Pech Merle

Cabrerets 46330 Lot Occitanie



In Switzerland, the Magdalenian and Azilian periods occurred during the Tardiglacial period. Of the fifty or so Magdalenian sites currently known, only seven have yielded chattels, and only one Azilian site. The similarities with Magdalenian artefacts found in the French Pyrenees and south-west France are significant. On the other hand, certain features are typical of Magdalenian furniture from Switzerland and southern Germany, such as the use of lignite in the manufacture of furniture.

By Ingmar Braun, prehistorian.

Ingmar M. Braun hails from the Basel region of Switzerland. He studied prehistory and archaeology (major) and geology, geography and ethnology (minor) at the University of Basel. Holder of a DEA (Diplôme d?études Approfondies) in prehistory (2003) and a PhD in prehistory from the University of Tübingen, (Germany-2020), he has worked in various archaeological museums in Switzerland and abroad (collaboration on temporary exhibitions, collections management). In partnership with the Pôle d?Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac.

En Suiza, los periodos Magdaleniense y Aziliense tuvieron lugar durante el periodo Tardiglaciar. De la cincuentena de yacimientos magdalenienses conocidos actualmente, sólo siete han producido artefactos, y sólo uno aziliense. Existen muchas similitudes con los objetos magdalenienses hallados en los Pirineos franceses y en el suroeste de Francia. Sin embargo, algunas características son típicas de los artefactos magdalenienses de Suiza y el sur de Alemania, como el uso de lignito en la fabricación de los artefactos.

Por Ingmar Braun, prehistoriador.

Ingmar M. Braun es natural de la región suiza de Basilea. Estudió prehistoria y arqueología (asignatura principal) y geología, geografía y etnología (asignaturas secundarias) en la Universidad de Basilea. Posee un DEA (Diplôme d’études Approfondies) en prehistoria (2003) y un doctorado en prehistoria por la Universidad de Tubinga (Alemania-2020), y ha trabajado en diversos museos arqueológicos de Suiza y el extranjero (colaborando en exposiciones temporales, gestionando colecciones). Ha impartido conferencias sobre el Paleolítico y el arte paleolítico en varias universidades (Zúrich, Berna, Neuchâtel en Suiza y Halle/Saale en Alemania), en colaboración con el Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac.

In der Schweiz fallen das Magdalénien und das Azilien in das Spätglazial. Von den etwa fünfzig derzeit bekannten Fundstellen des Magdalénien haben nur sieben Objekte der beweglichen Kunst geliefert, für die bewegliche Kunst des Azilien gibt es nur eine einzige Fundstelle. Die Ähnlichkeiten mit den magdalénienischen Kunstgegenständen, die in den französischen Pyrenäen und in Südwestfrankreich gefunden wurden, sind groß. Einige Merkmale sind jedoch typisch für das Schweizer und süddeutsche Magdalénien, wie z.B. die Verwendung von Braunkohle für die Herstellung von Kunstgegenständen.

Von Ingmar Braun, Prähistoriker.

Ingmar M. Braun stammt aus der Gegend von Basel (Schweiz). Er studierte an der Universität Basel Prähistorie und Archäologie (Hauptfach) sowie Geologie, Geographie und Ethnologie (Nebenfächer). Er hat ein DEA (Diplôme d’études Approfondies) in Urgeschichte (2003) und ein Doktorat in Urgeschichte an der Universität Tübingen (Deutschland-2020). Er hat in verschiedenen archäologischen Museen in der Schweiz und im Ausland gearbeitet (Mitarbeit an temporären Ausstellungen, Verwaltung der Sammlungen). Er hat an verschiedenen Universitäten (Zürich, Bern, Neuchâtel in der Schweiz und Halle/Saale in Deutschland) Vorlesungen über das Paläolithikum und die paläolithische Kunst gehalten.In Partnerschaft mit dem Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac.

