Harold Feinstein et l’« expérience » américaine par Jean Kempf

S’il est toujours difficile de « nationaliser » la photographie, il y a, dans la carrière de certains photographes, des éléments qui font d’eux une caisse de résonance d’un moment, d’un lieu, d’une expérience. Harold Feinstein, à l’œuvre protéiforme, est de ceux-là. Dans le cadre de l’exposition « La roue des merveilles », Jean Kempf nous invite à découvrir ce que l’on nomme l’ « expérience américaine », celle d’un monde métropolitain et pluriculturel, perçu et capturé à travers les clichés d’Harold Feinstein.

Jean Kempf

Jean Kempf est professeur émérite d’histoire et civilisation des États-Unis à l’université Lumière-Lyon 2 et au laboratoire CNRS Triangle. Spécialiste d’histoire de la photographie et d’histoire culturelle américaine, il a publié de nombreux articles et ouvrages dont Une Histoire culturelle des États-Unis (Armand Colin, 2015) et Les Conquérants de l’inutile, photographes de conflits américains au tournant du XXIe siècle (Presses du Réel, 2022).

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l'Église, 06250 Mougins

2023-09-27T18:30:00+02:00 – 2023-09-27T20:00:00+02:00

© Harold Feinstein, Beauty Parlor Window, 1964, Tirage au gélatino-bromure d’argent, 27.9 cm x 35.6, Harold Feinstein Photography Trust, CL-004