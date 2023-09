Projection : « Last Stop Coney Island. The Life and Photography of Harold Feinstein » de Andy Dunn Centre de la photographie de Mougins Mougins, 16 septembre 2023, Mougins.

Projection : « Last Stop Coney Island. The Life and Photography of Harold Feinstein » de Andy Dunn Samedi 16 septembre, 19h00 Centre de la photographie de Mougins Entrée libre

Last Stop Coney Island. The Life and Photography of Harold Feinstein

de Andy Dunn

(États-Unis, 2018, documentaire, 88 min, VOSTFR)

« Last Stop Coney Island; The Life and Photography of Harold Feinstein » est un long métrage documentaire qui explore le travail et l’héritage photographique de Harold Feinstein (1931-2015). C’est le portrait d’un artiste sensible qui a connu un succès précoce dans les années 40 et 50 pour ses photographies prises pendant la guerre de Corée, dans le Manhattan du Bebop ou encore dans une enclave hippie du nord de l’État de New York. Les contributions d’amis, de sa compagne et d’experts en photographie dressent un portrait à la fois intime et critique d’un franc-tireur qui a su poser un regard humaniste unique sur son époque

Andy Dunn

Andy Dunn est un réalisateur de films documentaires basé à Londres. Il a commencé sa carrière au département Musique de la BBC en produisant et réalisant des émissions sur Elton John, Seasick Steve et Damon Albarn, ainsi que des séries historiques sur la musique folk, le punk et la country. Andy s’est ensuite ouvert à d’autres sujets avec des films sur l’architecture, le design, les arts visuels et les voyages. Passionné de photographie, il se charge fréquemment de la cinématographie de ses films. Ce n’est donc pas un hasard si son premier documentaire indépendant, « Last Stop Coney Island; The Life and Photography of Harold Feinstein », raconte l’histoire d’un photographe. Aujourd’hui, Andy Dunn réalise des films pour les principales chaînes britanniques (BBC, ITV et Sky).

La roue des merveilles : Harold Feinstein

Harold Feinstein (1931-2015) ne peut se réduire à une série. Pendant soixante ans, régulièrement, le photographe revient sur son sujet préféré : Coney Island. La combinaison parfaite d’une biographie et d’une communauté. Cette exposition fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l'église, 06250 Mougins Mougins 06250 Village Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Le Centre de la photographie de Mougins est une institution dédiée à l'image fixe et en mouvement ouverte à toutes les formes de modernité photographique. Sa mission : soutenir la création et les artistes à travers la production, l'exposition, l'édition et l'accueil en résidence. Venir en voiture : Autoroute sortie 42 / Venir en Bus : Palm Bus n°25 et n°27, arrêt Mougins Village / Stationnement : Le village de Mougins est piéton. Il est possible de se garer gratuitement à l'entrée du village dans les parkings « Moulin de la Croix » (45 places) et « Hubac 1-2-3 » (219 places). Motards et cyclistes, vous pourrez vous garer au parking de la Poste. Accès PMR par ascenseur depuis le parking « Résidents » (à proximité du parking « Hubac 1 »).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

© DOC NYC