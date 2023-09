Journées européennes du patrimoine : visite commentée Centre de la photographie de Mougins Mougins, 16 septembre 2023, Mougins.

Journées européennes du patrimoine : visite commentée 16 et 17 septembre Centre de la photographie de Mougins Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Visite commentée de l’exposition

Durée : 30 minutes

Dans la limite des places disponibles.

« La roue des merveilles : Harold Feinstein »

Harold Feinstein (1931-2015) ne peut se réduire à une série. Pendant soixante ans, régulièrement, le photographe revient sur son sujet préféré : Coney Island. La combinaison parfaite d’une biographie et d’une communauté.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’église, 06250 Mougins Mougins 06250 Village Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0422215212 https://centrephotographiemougins.com/ Le Centre de la photographie de Mougins est une institution dédiée à l’image fixe et en mouvement ouverte à toutes les formes de modernité photographique. Sa mission : soutenir la création et les artistes à travers la production, l’exposition, l’édition et l’accueil en résidence. Venir en voiture : Autoroute sortie 42 / Venir en Bus : Palm Bus n°25 et n°27, arrêt Mougins Village / Stationnement : Le village de Mougins est piéton. Il est possible de se garer gratuitement à l’entrée du village dans les parkings « Moulin de la Croix » (45 places) et « Hubac 1-2-3 » (219 places). Motards et cyclistes, vous pourrez vous garer au parking de la Poste. Accès PMR par ascenseur depuis le parking « Résidents » (à proximité du parking « Hubac 1 »).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

© Communication Ville de Mougins