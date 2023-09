Journées européennes du patrimoine : visite contée Centre de la photographie de Mougins Mougins, 16 septembre 2023, Mougins.

Journées européennes du patrimoine : visite contée 16 et 17 septembre Centre de la photographie de Mougins Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite contée : Clic ! Clac !

Durée : 45 min

À partir de 4 ans

Dans la limite des places disponibles.

Rejoignez-nous lors d’une aventure extraordinaire, où les histoires prennent vie et les contes se mêlent à la réalité, le temps d’une visite de l’exposition « La roue des merveilles ».

Suivez le reportage photographique de la jeune Lily qui parcourt New York en se rendant de la 5ème Avenue au Luna Park et à la plage de Coney Island. Déambulant dans les clubs de jazz de la 54ème avenue, elle découvre tous les secrets de celle que l’on surnomme Big Apple.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’église, 06250 Mougins Mougins 06250 Village Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0422215212 https://centrephotographiemougins.com/ Le Centre de la photographie de Mougins est une institution dédiée à l’image fixe et en mouvement ouverte à toutes les formes de modernité photographique. Sa mission : soutenir la création et les artistes à travers la production, l’exposition, l’édition et l’accueil en résidence. Venir en voiture : Autoroute sortie 42 / Venir en Bus : Palm Bus n°25 et n°27, arrêt Mougins Village / Stationnement : Le village de Mougins est piéton. Il est possible de se garer gratuitement à l’entrée du village dans les parkings « Moulin de la Croix » (45 places) et « Hubac 1-2-3 » (219 places). Motards et cyclistes, vous pourrez vous garer au parking de la Poste. Accès PMR par ascenseur depuis le parking « Résidents » (à proximité du parking « Hubac 1 »).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

© Harold Feinsten, Boy With Chalk Numbers, 1955, Tirage au gélatino-bromure d’argent, 50.8 x 40.6 cm, Harold Feinstein Photography Trust, CL-007