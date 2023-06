Sortie de résidence d’artiste : Clémence Elman Centre de la photographie de Mougins Mougins, 25 août 2023, Mougins.

Sortie de résidence d’artiste : Clémence Elman Vendredi 25 août, 18h30 Centre de la photographie de Mougins

Sortie de résidence d’artiste :

Clémence Elmann

La résidence d’artiste, au rythme d’une invitation annuelle, veille à créer davantage de lien entre la production photographique, le contemporain et le public. En décembre 2022 et en février 2023, le Centre de la photographie a reçu Clémence Elman, photographe française installée à Arles, dont la pratique s’intéresse à la construction de l’identité, au rapport à l’ « Autre » et à son propre environnement. Pendant six semaines, elle a parcouru Mougins et la Côte d’Azur dans l’idée de créer un documentaire-fiction photographique pour interroger les réalités du territoire. Le temps d’un échange public, elle reviendra sur sa pratique, son projet et l’évolution qu’il a pris au fil des rencontres.

2023-08-25T18:30:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00

© Clémence Elmann