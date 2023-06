Visite contée : Clic ! Clac ! Centre de la photographie de Mougins Mougins, 8 juillet 2023, Mougins.

Visite contée : Clic ! Clac ! 8 juillet – 26 août Centre de la photographie de Mougins Tarif : 4 € pour les moins de 18 ans

Clic ! Clac !

Lily prépare un reportage photo sur New York ! De la 5ème Avenue au Luna Park et la plage de Coney Island, en passant par les clubs de Jazz de la 54ème avenue, elle découvre tous les secrets de celle que l’on surnomme Big Apple.

Découvrez la suite de cette aventure lors d’une visite contée, animée et ludique ! Partez à l’exploration de l’exposition « La roue des merveilles : Harold Feinstein » en compagnie d’une médiatrice du Centre.

La roue des merveilles : Harold Feinstein

Harold Feinstein (1931-2015) ne peut se réduire à une série. Pendant soixante ans, régulièrement, le photographe revient sur son sujet préféré : Coney Island. La combinaison parfaite d’une biographie et d’une communauté. Cette exposition fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

© Harold Feinstein, Girl on Cyclone, 1950, Tirage au gélatino-bromure d’argent, 35.6 x 27.9 cm, Harold Feinstein Photography Trust, CI-035