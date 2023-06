Projection-rencontre : « Last Stop Coney Island. The Life and Photography of Harold Feinstein » de Andy Dunn Centre de la photographie de Mougins Mougins, 2 juillet 2023, Mougins.

Last Stop Coney Island. The Life and Photography of Harold Feinstein

de Andy Dunn

(États-Unis, 2018, documentaire, 88 min, VOSTFR)

« Last Stop Coney Island » est un long métrage documentaire qui explore l’extraordinaire photographie et l’héritage de Harold Feinstein. C’est le portrait d’un véritable artiste qui a infailliblement suivi sa muse, pour le meilleur et pour le pire, et qui, en dépit d’un succès précoce dans les années 40 et 50, est aujourd’hui largement méconnu. Qu’elles aient été prises pendant la guerre de Corée, dans le Manhattan du Bebop ou dans une enclave hippie du nord de l’État de New York, les photographies de Feinstein capturaient l’essence de la vie avec un regard humaniste unique. Les contributions d’amis, de sa compagne, et d’experts en photographie dressent un portrait à la fois intime et critique de ce franc-tireur inspirant de la photographie du XXe siècle.

Andy Dunn

Andy Dunn est un réalisateur de films documentaires basé à Londres. Il a commencé sa carrière au département Musique de la BBC en produisant et réalisant des émissions sur Elton John, Seasick Steve et Damon Albarn, ainsi que des séries historiques sur la musique folk, le punk et la country. Andy s’est ensuite ouvert à d’autres sujets avec des films sur l’architecture, le design, les arts visuels et les voyages. Passionné de photographie, il se charge fréquemment de la cinématographie de ses films. Ce n’est donc pas un hasard si son premier documentaire indépendant, Last Stop Coney Island, raconte l’histoire d’un maître de la photographie, Harold Feinstein. Aujourd’hui, Andy travaille sur des documentaires télévisés traditionnels pour les principales chaînes britanniques (BBC, ITV et Sky).

La roue des merveilles : Harold Feinstein

Harold Feinstein (1931-2015) ne peut se réduire à une série. Pendant soixante ans, régulièrement, le photographe revient sur son sujet préféré : Coney Island. La combinaison parfaite d’une biographie et d’une communauté. Cette exposition fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

www.centrephotographiemougins.com

