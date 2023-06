La roue des merveilles : Harold Feinstein Centre de la photographie de Mougins Mougins, 1 juillet 2023, Mougins.

La roue des merveilles : Harold Feinstein 1 juillet – 27 octobre Centre de la photographie de Mougins Tarif : 6 € / Étudiant : 3 € / Gratuité : -18 ans, étudiants du 06 et 83, 1ers dimanches du mois. Autres tarifs et réductions sur le site.

La roue des merveilles :

Harold Feinstein

1.07 — 8.10.2023

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

Exposition réalisée en partenariat avec le Harold Feinstein Photography Trust.

Cette exposition fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

La rétrospective d’Harold Feinstein est une ode à la vie, une représentation intime et personnelle de l’Amérique d’après-guerre. Dans ce portrait de l’ordinaire, le photographe immortalise des instants simples, saisis sur le vif. Du parc d’attraction mythique de Coney Island, un motif récurant de son œuvre, au quotidien d’un GI pendant la guerre de Corée, en passant par les rues de Brooklyn et de Harlem qu’il parcourt sans relâche, Harold Feinstein expérimente, témoigne et raconte. L’exposition composée essentiellement de tirages originaux en noir et blanc retrace plus de 60 ans d’une carrière considérable qui mêle petite et grande histoire.

www.centrephotographiemougins.com

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0) 4 22 21 52 12 »}, {« type »: « email », « value »: « info@cpmougins.com »}] [{« link »: « http://www.centrephotographiemougins.com »}]

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-10-27T11:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

© Harold Feinstein, Coney Island Teenagers, 1949, Tirage au gélatino-bromure d’argent, 40.6 x 50.8 cm, Harold Feinstein Photography Trust, CI-023