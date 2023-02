Projection « El velador » de Natalia Almada Centre de la photographie de Mougins, 17 mai 2023, Mougins.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l'Église, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

El velador (Mexique, 2011, documentaire, 72 min, VOSTFR)

Filmé dans le labyrinthe du narco-cimetière de Culiacan, El velador suit Martin qui, nuit après nuit, veille sur les extravagantes chapelles des tristement célèbres barons de la drogue mexicains. Ce film sur la violence sans violence nous raconte comment, dans l’effroi du plus sanglant conflit qu’ait connu Mexico depuis sa révolution, la vie renait et nargue la mort quotidiennement. Javier Martin, comité de sélection de la Quinzaine des cinéastes à propos du film El velador

Natalia Almada

Réalisatrice de El General (2009 Prix de la meilleure réalisatrice documentaire à Sundance), Al Otro Lado (2005 Festival de Tribeca) et All Water Has a Perfect Memory (2002 Sundance, 2003 Prix du meilleur court métrage documentaire à Tribeca). Natalia Almada vit entre Mexico et New York.

La projection sera précédée du film La promesa de Marie Baronnet (Mexique, 2023, documentaire, 8 min, VOSTFR)

L’exposition « Amexica : Marie Baronnet »

Entre 2009 et 2019, la photographe française Marie Baronnet (née en 1972, vit et travaille à Los Angeles) documente la frontière entre le Mexique et les États-Unis, donnant à voir un conflit qui déchire les communautés.

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

www.centrephotographiemougins.com

2023-05-17T19:00:00+02:00

2023-05-17T21:00:00+02:00

