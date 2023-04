Performance dansée : « Ma vie rêvée » Centre de la photographie de Mougins, 13 mai 2023, Mougins.

Performance dansée : « Ma vie rêvée » Samedi 13 mai, 19h00 Centre de la photographie de Mougins Entrée libre

Cette année, le Centre de la photographie de Mougins donne carte blanche à Éric Oberdorff de la Compagnie Humaine pour la Nuit européenne des musées.

Ma vie rêvée

Entrant en résonance avec l’exposition « Amexica » de Marie Baronnet où « la photographie est un champ de bataille » et les corps sont engagés dans un combat entre pulsions de vie et de mort, le solo « Ma vie rêvée » explore les utopies personnelles, ces rêves inachevés qu’un être peut nourrir sans parvenir à les réaliser. Il évoque ainsi l’enfermement que chacun d’entre nous peut éprouver dans son propre corps et la libération possible par la danse comme catharsis, en résistance au réflexe du repli sur soi. S’inspirant des états de corps observés en prison, des tensions musculaires et articulaires inscrites sur ces corps par des parcours de vie accidentés, le chorégraphe Éric Oberdorff privilégie une écriture nerveuse, précise, alternant des phases de fragmentations du mouvement, l’abandon, le découragement, avec des temps forts basés sur la prise d’espace et une énergie intense.

Luc Bénard / danseur

Diplômé du Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, Luc danse tout d’abord au Ballet du Grand Théâtre de Genève où il travaille avec des chorégraphes tels que Michel Kéléménis, Joëlle Bouvier, Benjamin Millepied, Malou Airaudo, Sidi Larbi Cherkaoui, Saburo Teshigawara, Gilles Jobin, Andonis Foniadakis, Éric Oberdorff, Cisko Aznar, Francesca Lattuada, etc. Après une parenthèse d’un an pendant laquelle il étudie le kung fu en Chine, il devient artiste freelance et collabore notamment avec les chorégraphes Laurence Yadi et Nicolas Cantillon (Cie 7273) et Michel Kéléménis (Kéléménis & Cie). Il travaille avec la Compagnie Humaine depuis 2013.

Sarah Procissi / musicienne

La compositrice et musicienne Sarah Procissi partage sa vie entre Marseille et sa Corse natale. Mêlant musique électro-acoustique et instrument acoustique (oud), elle travaille à partir des matières sonores originales qu’elle compose, auxquelles elle ajoute des enregistrements de type « field recording ». Sarah crée des compositions pour la danse en France et à l’étranger. Elle est actuellement musicienne au sein des groupes Clameurs (oud et contrebasse), Zoï (laptop, electronics & guitare) et HHH (trio de synthétiseurs, ambient). Elle joue aussi comme oudiste dans différents projets.

Éric Oberdorff

Danseur, chorégraphe, réalisateur et metteur en scène français, Éric Oberdorff découvre le mouvement par les arts martiaux. Après des études de danse, il parcourt le monde pendant seize années en tant que danseur interprète. Il fonde en 2002 la Compagnie Humaine avec laquelle il crée des projets interdisciplinaires pour la scène et pour l’écran intégrant chorégraphie, musique, image, texte, installation plastique. Il accompagne son travail de création par de multiples actions auprès des publics avec une attention particulière pour les plus jeunes et les personnes en situation de fragilité sociale. Depuis 2021, Éric est artiste associé à Scène 55 (Mougins). Régulièrement invité à créer des chorégraphies et des mises en scène par des maisons prestigieuses en France et à l’étranger, ses œuvres reçoivent de nombreux prix internationaux.

L’exposition « Amexica : Marie Baronnet »

Entre 2009 et 2019, la photographe française Marie Baronnet (née en 1972, vit et travaille à Los Angeles) documente la frontière entre le Mexique et les États-Unis, donnant à voir un conflit qui déchire les communautés.

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

www.centrephotographiemougins.com

Facebook / Instagram

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 21 52 12 http://www.centrephotographiemougins.com https://www.facebook.com/CentrephotographieMougins;https://www.instagram.com/centrephotographiemougins/ [{« type »: « email », « value »: « info@cpmougins.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 22 21 52 12 »}] [{« link »: « http://www.centrephotographiemougins.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/CentrephotographieMougins »}] Le Centre de la photographie de Mougins est une institution dédiée à l’image fixe et en mouvement chargée de promouvoir et d’exposer les multiples tendances de la photographie contemporaine. Ouverte à toutes les formes de la modernité photographique, l’institution, service municipal, participe à la politique culturelle et touristique de la ville de Mougins et entend assurer un rayonnement régional et une communication internationale. Sa mission : soutenir la création et les expérimentations des artistes, qu’ils soient français ou étrangers, émergents ou confirmés. Ce soutien se traduit par la production, l’exposition, l’édition, et l’accueil en résidence. Sur 330 mètres carrés utiles, le bâtiment s’articule sur trois niveaux recevant les espaces d’accueil et d’information ainsi que les espaces d’expositions et de rencontres. D’autres lieux, situés également dans le village de Mougins, remplissent les fonctions complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du Centre de la photographie : administration, stockage, résidence d’artistes, ateliers pédagogiques, centre de documentation. Être en lien avec le réel par le choix de sujets actuels puissants, en respectant les critères de parité, en attribuant la place qui est due à la photographie féminine, en état de vigilance permanente, à l’affût d’autres expressions extra-européennes, est la seule règle présidant aux choix de la programmation. Cette appétence, une ambition, requiert une mise en œuvre soutenue de dispositifs et d’actions en vue d’une diffusion de l’art contemporain. Venir en voiture : Autoroute sortie 42 Venir en Bus : Palm Bus n°25 et n°27, Bus Zou! n°655, arrêt Mougins Village. Stationnement : Le village de Mougins est piéton. Il est possible de se garer gratuitement à l’entrée du village dans les parkings « Moulin de la Croix » (45 places) et « Hubac 1-2-3 » (219 places). Motards et cyclistes, vous pourrez vous garer au parking de la Poste. Accès PMR par ascenseur depuis le parking « Résidents » (à proximité du parking « Hubac 1 »).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Éric Oberdorff