Visite contée en famille Centre de la photographie de Mougins Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins

Visite contée en famille Centre de la photographie de Mougins, 2 avril 2023, Mougins. Visite contée en famille 2 avril – 4 juin, les dimanches Centre de la photographie de Mougins

Entrée libre

Visite contée en famille Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://www.centrephotographiemougins.com”}, {“link”: “https://www.facebook.com/CentrephotographieMougins”}] Des visites contées en famille Tania est une orpheline d’une petite ville du Mexique qui n’a jamais quitté sa ville natale. Un matin, en se rendant à l’école, elle aperçoit une jeune femme escalader le mur entre San Diego et Tijuana. Intriguée, elle fait un détour pour la suivre…

Découvrez la suite de cette aventure lors d’une visite contée, animée et ludique pour voyager en famille au milieu des photographies ! Amexica : Marie Baronnet La photographe française Marie Baronnet (née en 1972) vit et travaille à Los Angeles. Entre 2009 et 2019, elle documente la frontière entre le Mexique et les États-Unis, donnant à voir un conflit qui déchire les communautés tant les aspirations contradictoires sont irréconciliables. L’exposition se compose de tirages aux couleurs franches, souvent contrastées, et d’un film documentaire coproduit par Velvet Film et Arte. Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

www.centrephotographiemougins.com

Facebook / Instagram

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T16:00:00+02:00

2023-06-04T16:45:00+02:00 © Marie Baronnet

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Centre de la photographie de Mougins Adresse 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Saint-Basile Ville Mougins Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Centre de la photographie de Mougins Mougins Departement Alpes-Maritimes

Centre de la photographie de Mougins Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/

Visite contée en famille Centre de la photographie de Mougins 2023-04-02 was last modified: by Visite contée en famille Centre de la photographie de Mougins Centre de la photographie de Mougins 2 avril 2023 Centre de la photographie de Mougins Mougins Mougins

Mougins Alpes-Maritimes