Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l'Église, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cet échange sera l’occasion de questionner la frontière en croisant les disciplines. Le regard artistique du chorégraphe Éric Oberdorff et l’approche historique du chercheur Yvan Gastaut se répondent pour explorer les enjeux d’un sujet complexe et actuel.

Yvan Gastaut

Historien, maître de conférences à l’université Côte d’Azur au laboratoire URMIS (Unité de Recherche Migrations et Société), Yvan Gastaut travaille sur le thème des frontières en lien avec les questions migratoires (images, imaginaires et récits). Il a été co-commissaire de l’exposition « Frontières » au Musée National de l’Histoire de l’Immigration Palais de la Porte dorée à Paris en 2015-16 et de sa version itinérante depuis 2020. Il travaille aussi localement sur la frontière franco-italienne et a participé à une exposition et à un ouvrage sur ce sujet en 2015 sous l’égide des Archives départementales des Alpes-Maritimes.

Eric Oberdorff

Danseur, chorégraphe, réalisateur et metteur en scène français, Éric Oberdorff découvre le mouvement par les arts martiaux. Après ses études de danse, il parcourt le monde pendant seize années en tant que danseur interprète. Il fonde en 2002 la Compagnie Humaine avec laquelle il crée des projets interdisciplinaires pour la scène et pour l’écran intégrant chorégraphie, musique, image, texte, installation plastique. Depuis 2021, Éric est artiste associé à Scène 55, Mougins (France). Régulièrement invité à créer des chorégraphies et des mises en scènes par des maisons prestigieuses en France et à l’étranger, ses œuvres reçoivent de nombreux prix internationaux.

L’exposition « Amexica : Marie Baronnet »

Entre 2009 et 2019, la photographe française Marie Baronnet (née en 1972, vit et travaille à Los Angeles) documente la frontière entre le Mexique et les États-Unis, donnant à voir un conflit qui déchire les communautés.

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

© Marie Baronnet, Arizona, États-Unis et Mexique, 2019