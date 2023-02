Projection « Border Radio » de Allison Anders, Dean Lent et Kurt Voss Centre de la photographie de Mougins Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Projection « Border Radio » de Allison Anders, Dean Lent et Kurt Voss Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://www.centrephotographiemougins.com”}, {“link”: “https://www.facebook.com/CentrephotographieMougins”}] Soirée de projection Road movie décalé teinté d’un rock abrasif typique de la côte Ouest des États-Unis, Border Radio (USA, 1987, fiction, 87 min, VOSTFR) inverse les tendances en présentant l’épopée d’un trio d’artistes californiens en vadrouille vers le Mexique. La projection sera précédée du film La promesa de Marie Baronnet (Mexique, 2023, Documentaire, 8 min, VOSTFR). L’exposition « Amexica : Marie Baronnet »

Entre 2009 et 2019, la photographe française Marie Baronnet (née en 1972, vit et travaille à Los Angeles) documente la frontière entre le Mexique et les États-Unis, donnant à voir un conflit qui déchire les communautés.

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali www.centrephotographiemougins.com

