Entrée libre

Fête du court métrage

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l'Église, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Projection jeune public

Dans le cadre de l’exposition « Amexica : Marie Baronnet », le Centre de la photographie organise une projection en partenariat avec La Fête du court métrage. Au programme, une sélection de films courts et très courts, à la fois poétiques, amusants et imagés pour nourrir l’imagination des plus petits et des plus grands. Retrouvez Le voyage délivré de Martin Bonnin, une épopée humaine touchante, Voulant te fuir de Valentine Vendroux, une aventure graphique saisissante et plusieurs autres films à découvrir !

Le voyage délivré de Martin Bonnin, 2022

Depuis le salon de son appartement, un petit garçon est transporté par un oiseau au cœur d’un voyage extraordinaire. Quand il n’y a plus de mur, l’imagination prend son envol.

Voulant te fuir de Valentine Vendroux, 2020

Ne m’en veux pas si je m’en vais, ne t’en vas pas si je t’en veux : lorsqu’un désaccord se transforme en querelle domestique, il y a de quoi perdre la tête.

La Fête du court métrage

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

« Le voyage délivré » © Martin Bonnin