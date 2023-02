Visite, projection et rencontre Centre de la photographie de Mougins, 4 mars 2023, Mougins.

Amexica : Marie Baronnet

Une journée entière consacrée à la découverte du travail de Marie Baronnet, photographe et réalisatrice du film Amexica : visite de l’exposition par l’artiste suivie de la projection du film et d’un échange avec Nicole Fernández Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.

Programme

15 h Visite guidée de l’exposition par Marie Baronnet

15 h 30 Projection du film Amexica

17 h Discussion entre Marie Baronnet et Nicole Fernández Ferrer

Marie Baronnet

Les premiers travaux de Marie Baronnet (née à Paris en 1972) abordent la photographie et la vidéo comme un medium strictement artistique. Dès 1996 son travail multimédia est présenté au musée d’Art moderne de la Ville de Paris avant d’entrer dans les collections du Centre Pompidou. Ses autoportraits abstraits sont présentés dans le comté de New York, aux côtés d’artistes féministes américaines comme Cindy Sherman ou encore Jenny Holzer dans le cadre de l’exposition « Laughter Ten Years After: The Revolutionary Power of Women’s Laughter » avant d’être exposés au musée des Beaux-Arts de Paris en 1999.

Photo-journaliste indépendante pour la presse française et américaine, elle entame une démarche documentaire à partir des années 2000. Elle s’installe à Los Angeles en 2011 et publie chez André Frère Éditions, Legends: The Living Art of Risqué (2014), un ouvrage sur l’art du striptease et ses pionnières à travers l’Amérique. Entre 2009 et 2019, elle documente régulièrement la frontière américaine et mexicaine et réalise sur ce sujet son premier film documentaire Amexica (95 min, 2020), coproduit par la société Velvet Film de Raoul Peck et Arte.

Nicole Fernández Ferrer

En 2004 Nicole Fernández Ferrer a relancé puis jusqu’à fin 2022 dirigé le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris (archives féministes, LGBTQIA+ et cinématographiques, distribution, ateliers audiovisuels, production, analyse de films sur les questions de genre). Désormais membre du conseil d’administration, elle voyage avec les films qu’elle accompagne lors de débats ou de conférences sur le cinéma et l’histoire de la vidéo féministe à travers le monde.

Programmatrice et membre du jury de plusieurs festivals (Festival international du film lesbien et féministe de Paris, Festival International du Film de Femmes de Créteil, Festival des Racines Noires), co-commissaire d’exposition et passionnée de documentaires et du cinéma engagé, elle siège au conseil d’administration de nombreuses institutions liées au cinéma féministe (7e Genre, d’Archives du Féminisme, et de Diazinteregio) et travaille régulièrement avec des femmes, des hommes et des jeunes en prison en partenariat avec une association de bibliothécaires en prison. Elle est nommée chevalière de l’ordre national du Mérite le 27 février 2023.

Amexica

En 2009, Marie Baronnet commence à photographier et à filmer régulièrement la frontière mexico-américaine, d’un bout à l’autre, allant de l’océan Pacifique jusqu’au golfe du Mexique. Son approche consiste à explorer toutes les facettes de cette frontière, sans idées préconçues. Pendant dix ans, elle rencontre des migrants et des militants, des médecins légistes, des « coyotes », des shérifs et des agents de la police des frontières ou encore des Minutemen qui sont autant de profils incarnant la vie à la frontière.

Échappant à toute forme de sensationnalisme, Amexica révèle une réalité bien plus complexe que les cadres médiatiques habituels concernant la frontière sud et la lutte contre l’immigration clandestine. Marie Baronnet, dans un va-et-vient constant entre deux mondes, entre perte et espoir, crée des images qui aident à comprendre ce qu’il se joue aujourd’hui au cœur du territoire « amexicain ».

Documentaire, 2020, 95 min, numérique, couleur, VOSTFR

Réalisation : Marie Baronnet

Coproduction : Raoul Peck et Rémi Grellety (Velvet Film) – Arte France

Musique originale : Marc Ribot

Marie Baronnet © Jean-François Robert