Amexica : Marie Baronnet 4 mars – 3 juin Centre de la photographie de Mougins

En 2009, Marie Baronnet commence à photographier et à filmer régulièrement la frontière mexico-américaine, d’un bout à l’autre, allant de l’océan Pacifique jusqu’au golfe du Mexique. Son approche consiste à explorer toutes les facettes de cette frontière, sans idées préconçues. Pendant dix ans, Marie Baronnet rencontre des migrants et des militants, des médecins légistes, des « coyotes », des shérifs et des agents de la police des frontières ou encore des Minutemen qui sont autant de profils incarnant la vie à la frontière.

Échappant à toute forme de sensationnalisme, Amexica révèle une réalité bien plus complexe que les cadres médiatiques habituels concernant la frontière sud et la lutte contre l’immigration clandestine. Marie Baronnet, dans un va-et-vient constant entre deux mondes, entre perte et espoir, crée des images qui aident à comprendre ce qu’il se joue aujourd’hui au cœur du territoire « amexicain ».

Projection du film Amexica

Documentaire, 2020, 95 min, numérique, couleur, VOSTFR

Réalisation : Marie Baronnet

Coproduction : Raoul Peck

et Rémi Grellety (Velvet Film) – Arte France

Musique originale : Marc Ribot

Marie Baronnet

Photo-journaliste indépendante pour la presse française et américaine (Libération, Le Monde, L’Obs, Newsweek, Sunday Times, etc), elle entame une démarche documentaire à partir des années 2000. Entre 2009 et 2019, elle documente régulièrement la frontière américaine et mexicaine et réalise sur ce sujet son premier film documentaire Amexica (95 min, 2020), coproduit par la société Velvet Film de Raoul Peck et Arte.

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

Baja California, Basse-Californie, Tijuana, Mexique, 2009 © Marie Baronnet