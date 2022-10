Photographier les vodous : Catherine De Clippel Centre de la photographie de Mougins, 5 novembre 2022, Mougins.

Photographier les vodous : Catherine De Clippel 5 novembre 2022 – 4 février 2023 Centre de la photographie de Mougins

Plein tarif : 6 € Tarif réduit pour les étudiants : 3 € Gratuité : – de 18 ans, ICOM, Amis du Centre, enseignants, presse, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

Photographier les vodous : Catherine De Clippel

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.centrephotographiemougins.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/CentrephotographieMougins »}]

Photographier les vodous

Trop facilement associé aux morts-vivants ensorcelés, aux poupées violentées et à la magie noire – on le voit encore dans des séries populaires comme American Horror Story – le vodou est une croyance actuelle bien éloignée des affabulations qui l’entourent. En Afrique de l’Ouest, la photographe, réalisatrice et productrice Catherine De Clippel (née en 1940 à Aalst, Belgique) a rencontré les adeptes de cette religion animiste. Elle en rapporte des images se situant à la frontière du document ethnographique, de la photographie documentaire et de l’esthétique grâce à une expérience qui traduit une sincère ouverture à l’autre.

En utilisant la photographie pour immortaliser les objets vodous et en choisissant sciemment la vidéo pour observer les rituels, Catherine De Clippel questionne les langages propres à l’image fixe et animée. Le Centre de la photographie de Mougins lui consacre une monographie qui mêle de grands tirages sur papier de riz et une installation vidéographique inédite. Une volonté scénographique qui dépasse la simple exposition de photographies pour affirmer qu’une pratique documentaire peut produire de véritables objets artistiques.

Installation vidéo : Les Dieux-Objets

Togo, 1989, 51 min, 16 mm, couleur

Réalisation : Jean-Paul Colleyn et Catherine De Clippel

Conseil scientifique : Marc Augé et Jean-Pierre Dozon

Production : Acmé films, RTBF, La Sept, ORSTOM, avec le concours de la RTSR et de FR3

Création vidéographique sur papiers suspendus en polyvision : Jean Michel Sanchez (on-situ)

Dans un village de la côte togolaise, le prêtre guérisseur Sewavi vit avec ses vodous. Son sanctuaire est peuplé de ces « dieux-objets » qu’il consulte pour soigner les maux, guérir ou trouver des remèdes grâce à la divination. Les vodous sont très présents dans le quotidien des villageois.

Catherine De Clippel

Catherine De Clippel est photographe, réalisatrice et productrice de documentaires, en particulier sur l’Afrique de l’Ouest. Elle a exposé ses photographies en France et à l’étranger et publié plusieurs ouvrages en collaboration avec des musées.

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

www.centrephotographiemougins.com

Facebook / Instagram



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T13:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

© Catherine De Clippel, Vodou Djagli, Tournage du film « Les Dieux-Objets », 1989, Séko, Togo