Sport et nature au Ballon d'Alsace Centre de La Jumenterie – Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle

Sport et nature au Ballon d’Alsace 16 juillet – 27 août, les dimanches Centre de La Jumenterie – Vosges 550 € Rdv sur place

Viens profiter de la nature aux portes du Ballon des Vosges !

Au cours de ce séjour, tu pourras découvrir la faune et la flore vosgienne à travers des balades en montagne et activités nature.

Tu pourras également t’initier à des sports innovants lors de séances encadrées par des animateurs sportifs diplômés.

C’est un défi collectif que nous te proposons avec au programme : biathlon nature, disc golf, parcours dans les arbres, réveil musculaire. Pas de compétition entre amis, mais des découvertes sportives dans l’entraide et la bonne humeur !

L’équipe d’animation te proposera des veillées à thèmes, des grands jeux et la réalisation d’œuvres d’art avec des matériaux récoltés dans la nature (land art).

La colo des sportifs en pleine nature vosgiennes !

L’emplacement du centre sur un site de 1,5 hectares en pleine nature et aux portes du Parc des Ballons des Hautes Vosges est propice aux activités de découverte de la faune et de la flore

Centre de La Jumenterie – Vosges 45 route du ballon d'alsace 88560 saint-maurice-sur-moselle Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est

Photothèque Ligue de l’Enseignement