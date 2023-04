Défis et enigmes grandeur nature Centre de La Jumenterie – Vosges, 23 avril 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Défis et enigmes grandeur nature 23 – 29 avril Centre de La Jumenterie – Vosges 550 € Rdv sur place

Tu rêves de te glisser dans la peau de Sherlock Holmes ? Alors ce séjour est fait pour toi.

Tout au long du séjour, par le biais d’épreuves, tu découvriras la nature et tous ses trésors ! Tu exploreras les lieux autour du centre pour chercher des indices, résoudre des énigmes pour t’amuser à travers ce jeu en pleine nature.

Plusieurs étapes t’attendent dans ton parcours d’aventurier : découvrir et identifier la faune et la flore locales, apprendre à construire une cabane et à s’approprier l’environnement dans le respect de celui-ci.

Tu relèveras plusieurs défis avec un parcours aventure pour dépasser tes limites, la chasse aux trésors pour apprendre à t’orienter tel un aventurier, et une séance de tir à l’arc pour maîtriser ton adresse et ta précision.

Un vrai séjour de défis avec les copains.

L’emplacement du centre sur un site de 1,5 hectares en pleine nature et aux portes du Parc des Ballons des Hautes Vosges est propice aux activités de découverte de la faune et de la flore

Centre de La Jumenterie – Vosges 45 route du ballon d'alsace 88560 saint-maurice-sur-moselle Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est

