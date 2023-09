NOËL D’ART ET DE FEU centre de la commune Fénétrange, 26 novembre 2023, Fénétrange.

Fénétrange,Moselle

En plus de son marché de Noël, Fénétrange vous invite à vivre ce temps de l’Avent, au moyen d’animations, création d’un spectacle à base des arts du feu (6000 spectateurs en 2022) etc… dans la magie de la cité en lumière et en bougies.

Les exposants du marché peuvent s’inscrire par mail dès maintenant.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

centre de la commune

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est



In addition to its Christmas market, Fénétrange invites you to experience this Advent season, with entertainment, the creation of a fire-arts show (6,000 spectators in 2022) etc… in the magic of the city of lights and candles.

Market stallholders can register by e-mail now.

Además de su mercado navideño, Fénétrange le invita a vivir el tiempo de Adviento, con eventos, la creación de un espectáculo basado en las artes del fuego (6.000 espectadores en 2022), etc… en la magia de la ciudad de las luces y las velas.

Los puestos del mercado pueden inscribirse ya por correo electrónico.

Zusätzlich zu seinem Weihnachtsmarkt lädt Fénétrange Sie ein, die Adventszeit mit Hilfe von Animationen, der Kreation eines Spektakels auf der Grundlage der Feuerkünste (6000 Zuschauer im Jahr 2022) usw. im Zauber der Stadt aus Licht und Kerzen zu erleben.

Die Aussteller des Marktes können sich ab sofort per E-Mail anmelden.

