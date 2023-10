Vertaco’ des Bois Centre de jeunesse « Le Vertaco » Autrans (38880) Autrans-Méaudre en Vercors, 22 octobre 2023, Autrans-Méaudre en Vercors.

Vertaco’ des Bois 22 – 27 octobre Centre de jeunesse « Le Vertaco » Autrans (38880) 476 €

Lors de l’activité cani-rando, guide les chiens sur les sentiers autour du centre. A deux pour un chien, c’est bien ce qu’il faut pour tenir le rythme des chiens sportifs du Vercors. Equipés d’une ceinture et d’un harnais, c’est parti pour la balade. Tu apprendras également tout des chiens de traineaux, leur place dans le meute, leur nourriture etc…

Équipe-toi d’un baudrier, d’un casque et de mousquetons pour grimper dans les arbres à la découverte de l’escalarbre lors d’une séance. À la manière d’un véritable aventurier, apprends à t’orienter en pleine forêt à l’aide d’une boussole ou d’indices lors d’un grand jeu d’orientation. Construis une cabane en forêt et participe à un atelier moulage d’empreintes d’animaux avec les traces que tu auras découvertes. Autant d’activités avec les copains et copines pour faire le plein d’aventures.

En + : Une passionnante veillée contes et légendes du Vercors, des grands jeux et de bons repas régionaux. Un séjour 100 % aventures dans un esprit de découvertes !

Le centre de Jeunesse le Vertaco’ est situé au coeur du Parc naturel Régional du Vercors, dans le village d’Autrans, à 35km de Grenoble et à 1000m d’altitude, dans un environnement naturel d’exception. Les enfants sont accueillis en chambre de 5 lits avec sanitaires dans les chambres.Le centre bénéficie d’un magnifique parc clos arboré de 7ha, avec terrains multisports, et piscine chauffée.

