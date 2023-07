complet VITAL’ETE centre de jeunesse Autrans Autrans-Méaudre en Vercors, 19 juillet 2023, Autrans-Méaudre en Vercors.

complet VITAL’ETE 19 – 31 juillet centre de jeunesse Autrans 1009.40

Situé dans un parc clos et arboré de sept hectares, le centre est équipé d’une piscine chauffée,

d’un court de tennis et d’un ranch avec poneys et chevaux. Il se prête idéalement à la pratique

de multiples activités extérieures. Un chalet, doté d’une salle de projection, de musées et de

plusieurs salles d’activités, complète les équipements du centre

centre de jeunesse Autrans 725 route de la Sure Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Autrans Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « fal72cvl@laligue.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T21:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:59:00+02:00

2023-07-31T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T09:00:00+02:00