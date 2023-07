A la découverte d’Avignon centre de jeunes et de séjour du Festival d’Avignon Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Séjour en pension complète du 21 au 25 juillet accompagné par des animateurs formés à l'accompagnement culturel et à la gestion de la vie collective. Les jeunes auront la possibilité de participer à un panel d'activités:

Découverte de la ville en festival, temps d'ateliers artistiques autour des spectacles, palabres, rencontre avec les équipes artistiques, spectacles…

centre de jeunes et de séjour du Festival d'Avignon
8A rue du Frédéric Mistral
Marseille 13004
02.78.99.08.71

