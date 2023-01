Lundi de l’Ina centre de formation des journalistes Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Lundi de l’Ina centre de formation des journalistes, 13 février 2023, Paris. Lundi de l’Ina Lundi 13 février, 19h00 centre de formation des journalistes ” Objectif lune : la vulgarisation de la conquête spatiale à la télévision ” centre de formation des journalistes 210 rue du faubourg saint-antoine, paris 75012 Quartier de Picpus Paris 75012 Île-de-France Séance préparée en partenariat avec le Centre de Formation des Journalistes et animée par : Robert Nardone, historien au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Jacques Arnould, expert éthique au Centre national d’études spatiales (CNES), docteur en histoire des Sciences et spécialisé dans la conquête spatiale. 3…2…1… Apollo 11 décolle, le 16 juillet 1969. Direction : la Lune. Derrière cet exploit, des années de préparatifs et de sujets télévisés. Dans un contexte politique marqué par l’affrontement idéologique des blocs américain et soviétique, les programmes contribuent à la vulgarisation de la conquête spatiale, et tentent d’emmener les téléspectateurs sur la Lune. Les astronautes, eux, sont projetés sur le devant de la scène, pour rendre plus humaines les missions. La télévision a-t-elle rendu la conquête spatiale accessible à tous ? Quel rôle les astronautes ont-ils joué dans cette vulgarisation scientifique ? Comment les citoyens ont-ils suivi et compris ces prouesses techniques ? Autant de questions qui seront illustrées par les archives de l’INA, témoins aussi des prouesses techniques de la télévision pour accompagner ce rêve : la conquête de l’espace.

