Cannabis, vers une légalisation encadrée Centre de Formation de le Croix rouge Bègles, 15 juin 2023, Bègles.

Cannabis, vers une légalisation encadrée Jeudi 15 juin, 18h00 Centre de Formation de le Croix rouge Sur inscription

Une table ronde ouverte à toutes et tous est programmée à Bègles pour évoquer la mise en place effective d’une expérimentation locale de la légalisation encadrée du cannabis.

Une première table ronde portant sur les raisons poussant à la légalisation encadrée du cannabis avec :

Dr Jean-Michel DELILE, Président de la Fédération Addiction

Jean-François NATON, Président de la Commission temporaire Cannabis du CESE

Samra LAMBERT, Secrétaire nationale, Syndicat de la Magistrature

Amine KESSACI, Président de l’association Conscience

Une deuxième table ronde permettant d’envisager les contours souhaitables d’une expérimentation locale de la légalisation du cannabis à Bègles avec :

Philippe DAUZAN, Directeur régional de l’association Addictions France Nouvelle-Aquitaine

Sarah PERRIN, Docteure en sociologie et coordinatrice du dispositif TREND Nouvelle-Aquitaine

Florent COMPAIN et Helno Eyriey, Rapporteurs de la Commission temporaire Cannabis du CESE

Raphael DE PABLO, Fondateur la ferme médicale, producteur de CBD

Ces deux tables rondes seront animées par Denis Cheissoux, journaliste à France Inter et Anaëlle Cagnon, étudiante à l’Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA).

Inscription :

https://framaforms.org/inscription-a-la-table-ronde-cannabis-vers-une-legalisation-encadree-jeudi-15-juin-a-begles

Centre de Formation de le Croix rouge 22 Rue deS Terres Neuves 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-a-la-table-ronde-cannabis-vers-une-legalisation-encadree-jeudi-15-juin-a-begles »}, {« type »: « email », « value »: « cabinet.maire@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 88 88 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-a-la-table-ronde-cannabis-vers-une-legalisation-encadree-jeudi-15-juin-a-begles »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

légalisation encadrée cannabis