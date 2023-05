Les Compagnons du Devoir – Portes ouvertes Centre de Formation d’Apprentis des Compagnons du Devoir, 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

Horaire : 09:30 17:30

Gratuit : non

Connus et reconnus pour la qualité de leurs formations, les Compagnons du Devoir proposent différents parcours en alternance :• Après la 3e ou un bac général ou technologique pour acquérir un 1er diplôme du métier en 1, 2 ou 3 ans (CAP, Bac Pro…) et poursuivre, si on le souhaite, son parcours via le Tour de France jusqu’à l’Executive Master, en fonction des métiers.• Après un 1er diplôme du métier : obtention de diplômes supérieurs (brevet professionnel, BTS, licence professionnelle…) tout en réalisant son Tour de France pour se perfectionner dans son métier par le voyage.• En formation continue pour les salariés d’entreprise ou les personnes souhaitant monter en compétences ou se reconvertir professionnellement. Les métiers des Compagnons du Devoir sont répartis en 4 filières principales : bâtiment et aménagement, technologies de l’industrie, matériaux souples et métiers du goût. Leur liste évolue constamment : certains, comme celui de tailleur de pierre, existent depuis toujours, d’autres ont été accueillis plus récemment, comme les fromagers ou les charcutiers. L’apprentissage d’un métier est fondamental chez les Compagnons du Devoir, mais on ne saurait réduire l’association à un simple organisme de formation car c’est un véritable parcours de vie qu’elle propose. Cette expérience repose sur trois piliers qui sont le métier, la communauté et le voyage.

Centre de Formation d’Apprentis des Compagnons du Devoir Doulon – Bottière Nantes 44300

https://formezvousautrement.fr/journees-portes-ouvertes-compagnons-du-devoir-2023/?jsf=jet-engine:listingjpo&tax=region-evenement:166