UN PEU D'AIR POUR LA MER Centre de DIAMANT Hyères, 8 juillet 2023

UN PEU D'AIR POUR LA MER 8 – 23 juillet Centre de DIAMANT 1416 € transport possible de PARIS et de différentes villes.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

Un centre de l’enseignement agricole situé dans la plaine d’Hyères, à proximité du centre ville et à seulement 4 kilomètres de la plage

. • PARIS 856 km

• TOULON 18 km

NOTRE MAISON : Un établissement de bon confort, dans un cadre de verdure luxuriant comprenant des parcs, jardins, terrains de sports et de jeux. Magnifique salle à manger décorée et spacieuse. Chambres de 3 et 4 lits.

NOTRE PROJET : La méditerranée, c’set plus qu’une simple mer… c’est tout un écosystème. Afin de le protéger, il faut partir à sa rencontre, le découvrir et apprendre à le connaître. Pour cela nous irons au plus prêt, sur terre, mais également sur mer et sous l’eau… Une belle tranche de vie.

LES ACTIVITES :

Passage du PADI : niveau 1 de plongée. Il est le cours le plus populaire à travers le monde et nous fera entrer dans la grande famille des plongeurs sous marin.

– Cours théoriques, – 5 séances de plongée ( 1 en milieu protégée et 4 en milieu naturel)

A savoir : sera fourni le kit pédagogique PADI, un carnet de plongée, la certification PADI et l’inscription dans la base de donnée PADI worldwide

2 plongées supplémentaires nous permetront de mettre en place notre projet dépollution : avec un objectif remonter le plus de déchets possibles.

Kayak de Mer – Stable, rapide et écologique, le Kayak de mer est l’embarcation idée pour découvrir la face cachée de la Méditerrané.. une superbe découverte. ( 1 séance)

Sortie en Bateau pour partir à la découverte des baleines, des dauphins et des oiseaux marins – Une croisière confidentielle d’une journée pour observer, découvritr et apprendre.

A savoir : Les sorties sont effectuées en milieu naturel, l’observation systématique des cétacés ne peut être garantie. Le capitaine a obtenu la certification il est le premier labellisé « High Quality Whale Watching » (Observations Marines Eco Responsables) (1 journée)

Mais également : Multi-activités – Mise en place dans la maison de coins fixes (coin détente, jeux sportifs, jeux de sociétés…), organisation de grands jeux, d’animations exceptionnelles, d’activités sportives (flag, ultimate, tir à l’arc…) et culturelles…

Et bien entendu des veillées tous les soirs…

En Bonus :Excursions Porquerolle : L’ÎLE AUX 2 VISAGES – Au sud, une côte escarpée dominée par des falaises où se cachent quelques calanques qui se méritent. Au nord, ambiance caraïbes avec des plages de sable fin et eaux turquoises. Au centre, des plaines cultivées où s’étendent les collections végétales du conservatoire botanique. Partez à la découverte de cette île unique.

