Vipère au poing Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau, vendredi 12 avril 2024.

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 21:45:00

« La haine, beaucoup plus encore que l’amour, ça occupe ». Pour la première fois au théâtre, l’un des plus grands romans de la littérature française.

Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans merci contre leur mère, une femme impitoyable et cruelle qu’ils ont surnommée Folcoche. Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions traditionnelles de la relation parents-enfants. Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le portrait d’une famille détestable et attachante bravée par le cri de révolte d’un enfant.

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



