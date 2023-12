Théâtre d’objet : La princesse qui n’aimait pas… Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau, 24 février 2024, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 11:00:00

fin : 2024-02-24 12:00:00

Un conte de fées moderne et joyeux qui donne des ailes pour oser s’aventurer dans la vie en affirmant ses choix..

Un conte de fées moderne et joyeux qui donne des ailes pour oser s’aventurer dans la vie en affirmant ses choix.

Il parait que toutes les histoires ne peuvent pas être racontées ? Il parait que toutes les petites filles ne rêvent que de princes, de châteaux, de robes roses à paillettes ? Il parait que tous les princes sont forts, beaux et intelligents, mais s’intéressent qu’à la guerre ?

Alors… Cette princesse-là, la notre, nous raconte une autre histoire, son histoire…

Un regard décalé sur l’univers des contes de fées, dans un décor de théâtre d’objets ingénieux et plein de surprises.

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



