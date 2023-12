Comédia bonita Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Comédia bonita Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau, 14 février 2024, Saint-Martin-de-Crau. Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14 20:10:00 Spectacle musical avec un chien, des chansons, du clown, des claquettes… ou pas !.

Spectacle musical avec un chien, des chansons, du clown, des claquettes… ou pas !

Comedia Bonita c’est :

La complicité d’un couple en dérapage d’intimité

Un duo très très expérimenté de jeunes auteurs compositeurs interprètes

Des mots qui font swinguer, qui dénoncent, qui font s’aimer…

Un spectacle pour lequel Raquel et Nicolas ont écrit leurs propres chansons… Quel beau bazar ! .

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Code postal 13310 Lieu Centre de développement culturel Adresse Centre de développement culturel Place François Mittérand Ville Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Latitude 43.638713 Longitude 4.814032 latitude longitude 43.638713;4.814032

Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-crau/