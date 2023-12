Maxime Le Forestier « Soirée Brassens » Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau, 9 février 2024, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans la musique classique. Un hommage de Maxime Le Forestier au poète..

Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique, en continuant de faire vivre une œuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Ses plus grands succès n’auront jamais détourné le regard de l’artiste qui retrouvera sur scène ses fidèles et complices musiciens pour continuer à fêter Brassens et la source intarissable d’inspiration qui jaillit de son œuvre.

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



