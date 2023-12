Les fourberies de Scapin Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau, 2 février 2024 20:30, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau,Bouches-du-Rhône

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière !.

2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 22:15:00. .

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An eminently invigorating version of Molière’s most famous comedy!

Una versión eminentemente vigorizante de la comedia más famosa de Molière

Eine eminent belebende Version von Molières berühmtester Komödie!

Mise à jour le 2023-12-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)