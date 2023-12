Hassan de Monaco Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 22:20:00 Si le rire est bon pour la santé, le spectacle d’Hassan de Monaco est un véritable « doliprane de l’humour » !.

Hassan raconte sa vie atypique : d’origine marocaine, il a vécu toute sa vie en Principauté de Monaco. Une situation singulière dans un lieu particulier. Aujourd’hui, il partage son métier d’infirmier anesthésiste au CH Princesse Grace et la scène. .

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

