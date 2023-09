Gil et Ben « (Ré) unis » Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau, 19 janvier 2024, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau,Bouches-du-Rhône

Quand Amour et Humour ne font plus qu’un, Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire..

2024-01-19 21:00:00 fin : 2024-01-19 22:20:00. .

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



When Love and Humor become one, Gil and Ben are reunited for the best and for laughter.

Cuando el amor y el humor se convierten en uno, Gil y Ben se reencuentran para bien y para reír.

Wenn Liebe und Humor eins werden, sind Gil und Ben zum Besten und zum Lachen vereint.

Mise à jour le 2023-09-14 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)