Qui veut la peau du magicien ? Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau, 23 décembre 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau,Bouches-du-Rhône

À la demande des publics l’ayant découvert dans « L’école des magiciens », le touche-à-tout Sébastien Mossière revient pour un nouveau spectacle drôle et stupéfiant..

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 15:25:00. .

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the request of audiences who discovered him in « L’école des magiciens », multi-talented Sébastien Mossière returns with a funny and astonishing new show.

A petición del público que le descubrió en « L’école des magiciens », el multitalento Sébastien Mossière vuelve con un nuevo espectáculo divertido y sorprendente.

Auf Wunsch des Publikums, das ihn in « L’école des magiciens » entdeckt hat, kehrt der Tausendsassa Sébastien Mossière mit einer neuen lustigen und verblüffenden Show zurück.

