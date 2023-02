Voix de Femmes #20: “Chimène Badi chante Piaf” Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand), 25 mars 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Voix de Femmes #20: “Chimène Badi chante Piaf” Samedi 25 mars, 21h00 Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand)

A partir de 36,80€

Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://cdc.maplace.fr/”}, {“link”: “https://cutt.ly/TXGcWUF”}]

Des albums et des tournées qui s’enchaînent, des duos extraordinaires, des stades avec Johnny Hallyday, des disques d’or, platine et diamant, incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa voix et à son authenticité, a noué une relation intense avec son public. Chimène se sent enfin prête à réaliser son rêve de chanteuse « depuis toujours »…

Et qui de mieux que Chimène Badi pouvait célébrer Edith Piaf 60 ans après sa disparition en 1963 ?

Chimène a tellement de points communs avec La Môme !Une voix exceptionnelle qui puise son émotion dans les plaies que la vie a ouvertes.

Une personnalité à la fois forte et hypersensible, une passion pour les beaux textes et les mélodies qui restent dans la tête et dans le cœur…

