Voix de Femmes #20: ISAYA “DNA Tour” Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand), 21 mars 2023, Saint-Martin-de-Crau.

A partir de 13,80€

Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://cdc.maplace.fr/”}, {“link”: “https://cutt.ly/WXGcjHu”}, {“link”: “https://cutt.ly/PBeHPE8”}]

Les voix des deux jumelles se lovent, se complètent, s’entrelacent et se tissent pour ne faire plus qu’une. Leur électro-folk chemine entre bluegrass mystique, pop ludique ou soul atmosphérique.

Avec Matthieu Pernaud à leurs côtés, expert en sonorités mutantes, ces chanteuses-guitaristes-percussionnistes, aux tempéraments bien distincts, défrichent aujourd’hui des territoires inexplorés, portées par l’ivresse des pionniers et un prodigieux vent de modernité. Leur nu-folk se pare spontanément d’atouts synthétiques, des gimmicks rock ou d’envolées cinématographiques pour s’offrir un nouveau visage. Celui d’une musique inventive et instantanément addictive.

MAKE ME PROD / LA CLIQUE PRODUCTION

Facebook : @isayamusic

Billetterie en vente auprès de l’accueil du C.D.C.

04 90 47 06 80

https://cdc.maplace.fr/

Ou autres points de vente habituels (Super U, Leclerc, Fnac, Carrefour, Géant…) , sur Francebillet : https://cutt.ly/WXGcjHu et sur Ticketmaster : https://cutt.ly/PBeHPE8



