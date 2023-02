MARIANNE JAMES “Tout est dans la voix” Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand), 18 mars 2023, Saint-Martin-de-Crau.

MARIANNE JAMES “Tout est dans la voix” Samedi 18 mars, 21h00 Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand)

A partir de 23,80€

♫♫♫

Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://www.mariannejames.fr”}, {“link”: “https://cdc.maplace.fr/”}, {“link”: “https://cutt.ly/gXGx1Eq”}, {“link”: “https://cutt.ly/VBe7mUO”}]

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent. On rêve tous de chanter à merveille, Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !

Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité. Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.

Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur et nous transmet sa grande expérience vocale.

“Tout est dans la voix” vous laissera des courbatures… de rires !!!

A MON TOUR PROD

Facebook : @mariannejamesofficiel

Site internet : www.mariannejames.fr

Billetterie en vente auprès de l’accueil du C.D.C.

04 90 47 06 80

https://cdc.maplace.fr/

Ou autres points de vente habituels (Super U, Leclerc, Fnac, Carrefour, Géant…), sur Francebillet : https://cutt.ly/gXGx1Eq et sur Ticketmaster : https://cutt.ly/VBe7mUO



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:00:00+01:00

2023-03-18T22:30:00+01:00