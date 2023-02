Voix de Femmes #20: BONGI Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand), 14 mars 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Voix de Femmes #20: BONGI Mardi 14 mars, 20h30 Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand)

A partir de 13,80€

Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) 13310 Saint-Martin-de-Crau

Dans les incantations ou dans les chuchotements, Bongi sait donner du souffle à la musique de ses racines sud-africaines.

En l’arrosant de sa voix polymorphe, suave ou grave, de ses envolées mélodiques ou encore de son troublant chant diphonique, auquel elle donne un éclat inouï dans l’écrin délicat des guitares et des rythmiques tout-terrain. Lorsque se brouillent les frontières, l’hybridation de Bongi semble encore plus claire : sa world-pop s’épanouit quand elle prend langue avec le maskanda, ce blues polyrythmique zoulou, ou quand la folk-music chargée de spiritualité s’emballe au contact des percussions.

On en ressort envoûté et saisi par les chants du quotidien, d’amour, de lutte et de nostalgie, qui, révélés sur scène, deviennent irrésistiblement festifs, attisés par l’empreinte solaire d’une artiste à la rayonnante personnalité.

LA CLIQUE PRODUCTION

