Voix de Femmes #20: LIOR SHOOV Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand), 7 mars 2023, Saint-Martin-de-Crau.

A partir de 13,80€

Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) 13310 Saint-Martin-de-Crau

Insaisissable, inclassable, Lior Shoov parcourt le Monde. Exploratrice, elle ne se dit pas « en tournée » mais « en voyage ». Et au qualificatif « pluridisciplinaire », elle répond: « liberté ».

Sans jamais se reposer sur une quelconque recette préalable, elle cherche, croise, tisse et bouture ce qui caresse sa sensibilité pour le restituer sur scène.

Sans doute cet état de grâce tient-il à sa quête de la magie de l’instant présent, au souffle qu’elle sait suspendre, à l’expérience partagée qu’elle veut unique et non reproductible. Et pourtant chaque fois renouvelée : le spectacle vivant est son territoire, l’aire de jeu où elle nous invite à retrouver une respiration le temps de la rencontre.

Seule en scène, avec sa voix, quelques instruments et dispositifs, elle explore la matière entre chant, discussion et improvisation…

Et le temps se suspend…

Co-production :

LA FAMILIA ET HORIZON

