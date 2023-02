Voix de Femmes #20: JOYCE JONATHAN Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://cdc.maplace.fr/”}, {“link”: “https://cutt.ly/wXGhJwt”}, {“link”: “https://cutt.ly/vBtJ74L”}] Depuis son enfance, Joyce Jonathan n’a cessé de montrer son talent musical à travers le piano, la guitare et le chant. C’est avec l’aide de Louis Bertignac dans l’arrangement de ses titres pop/folk que son premier album « Sur mes gardes » est devenu disque de platine et signe un avenir prometteur avec sa victoire aux NRJ Music Awards dans la catégorie révélation francophone en 2010.

Par la suite, la chanteuse sortira plusieurs albums dont son dernier : « Les p’tites jolies choses », en partie réalisé, co-écrit et co-composé avec le trompettiste Ibrahim Maalouf pour une touche de jazz.

