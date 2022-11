INDIGO JANE Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand), 14 janvier 2023, Saint-Martin-de-Crau.

♫Théâtre musical♫

Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://cdc.maplace.fr/ »}, {« link »: « https://cutt.ly/WXGdxRL »}, {« link »: « https://cutt.ly/JBeZujo »}]

JEUNE PUBLIC (7 ans et +)

Durée : 45min

Tarif : 10€ [7€*]

« Sur le plateau, un piano, une musicienne, un comédien et de grandes pages blanches pour nous dessiner l’histoire d’une enfant pas comme les autres, qui a la capacité incroyable de percevoir la musique en couleur.

Nous allons suivre cette jeune Indigo Jane, la voir évoluer, chercher avec elle un chemin, son identité, l’aider à grandir et à assumer sa singularité.

Au delà de la trame narrative, ce spectacle nous attire dans une intimité partagée. Les mots, la musique et les images tissent un monde de couleurs et de sons qui nous enveloppent avec une grande douceur. »

Nicolas Lafitte

Directeur délégué festival « Tous en sons »

Production déléguée :

CIE DE L’ENELLE

EMERAUDE PRODUCTION

Billetterie en vente auprès de l’accueil du C.D.C.

04 90 47 06 80

https://cdc.maplace.fr/

Ou autres points de vente habituels (Super U, Leclerc, Fnac, Carrefour, Géant…), sur Francebillet : https://cutt.ly/WXGdxRL et sur Ticketmaster : https://cutt.ly/JBeZujo



