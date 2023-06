Atelier en prison « Lectures de prison-Moi en lecteur » Centre de détention de Roanne Roanne Roanne Catégories d’Évènement: Loire

Roanne Atelier en prison « Lectures de prison-Moi en lecteur » Centre de détention de Roanne Roanne, 31 juillet 2023, Roanne. Atelier en prison « Lectures de prison-Moi en lecteur » 31 juillet – 31 août Centre de détention de Roanne L’atelier est ouvert à une douzaine de personnes Lectures de prison – Moi en lecteur L’atelier construit autour du livre et de la lecture dans un contexte carcéral se déroule en 7 séances de 3 heures. Au cours d’exercices d’appropriation du livre et de sa désacralisation, les participants sont conduits à se questionner sur leur rapport à la lecture et à proposer une mise en scène d’eux-mêmes en lecteur. Cette mise en scène est photographiée ainsi que les différents exercices mettant toujours en jeu leur rapport au livre. Une exposition, à laquelle sont conviés d’autres détenus, met fin à l’atelier. Les participants présentent et expliquent leurs travaux aux visiteurs de l’exposition. Centre de détention de Roanne Rue Georges Mandel 42300 Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T14:30:00+02:00 – 2023-07-31T17:30:00+02:00

2023-08-31T14:30:00+02:00 – 2023-08-31T17:30:00+02:00 ©MyriamTirler Détails Catégories d’Évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Centre de détention de Roanne Adresse Rue Georges Mandel 42300 Ville Roanne Departement Loire Lieu Ville Centre de détention de Roanne Roanne

Centre de détention de Roanne Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/

Atelier en prison « Lectures de prison-Moi en lecteur » Centre de détention de Roanne Roanne 2023-07-31 was last modified: by Atelier en prison « Lectures de prison-Moi en lecteur » Centre de détention de Roanne Roanne Centre de détention de Roanne Roanne 31 juillet 2023