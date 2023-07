Concert de Poche au Centre de détention de Muret Centre de détention de Muret Muret, 30 août 2023, Muret.

Le duo de saxophonistes Antonin Pommel et Paul Lamarque donneront, le 30 août, un concert au sein du Centre de détention de Muret. En amont, ils mèneront également un atelier avec le comédien Gabriel Tamalet et des rencontres où il présenteront de façon originale et créative leur instrument et le programme qu’ils ont concocté.

Centre de détention de Muret 25 Rte de Seysses, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T16:30:00+02:00 – 2023-08-30T18:30:00+02:00

