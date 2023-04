Campagne tracteurs 2023 – Lozère Centre de dépôt d’inertes Massegros Causses Gorges Catégories d’Évènement: Lozère

Massegros Causses Gorges Campagne tracteurs 2023 – Lozère Centre de dépôt d’inertes, 27 avril 2023, Massegros Causses Gorges. Campagne tracteurs 2023 – Lozère Jeudi 27 avril, 08h30 Centre de dépôt d’inertes Le stand MSA, aura pour objectif de faire de la prévention autour du risque routier et du risque machine.

Il sera animé par :

• La conseillère en prévention, Sophie MERCEY

• Un mécanicien, pour effectuer des contrôles tracteurs (contrôle de base à titre uniquement informatif pour l’agriculteur) Centre de dépôt d’inertes Baraque de Trémolet Massegros Causses Gorges 48500 Saint-Georges-de-Lévéjac Lozère Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T08:30:00+02:00 – 2023-04-27T12:30:00+02:00

