Découverte de l’exposition « Trésors de naufrages » 16 et 17 septembre Centre de découvertes des Sciences de la Terre Entrée libre

L’exposition « Trésors de naufrages » vise d’une part à faire découvrir ce qu’est l’archéologie sous-marine maintenant discipline scientifique, et d’autre part l’histoire des naufrages ayant eu lieu en Martinique présentée dans l’exposition avec plus de 100 objets représentant plus de 30 ans de découvertes en Martinique.

On ne peut qu’être modeste et plein de respect pour ces objets qui sont les témoins de la disparition tragique de personnes et de biens que la mer à parfois bien conservés et nous a restitués

Centre de découvertes des Sciences de la Terre Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

